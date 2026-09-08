40 Jahre Gesundheit, Therapie & Prävention bei sportec: großer Tag der offenen Tür am 19. September!

Weinheim. Am Samstag, den 19. September 2026, laden wir alle Interessierten von 09:45 bis 14:00 Uhr herzlich zu unserem großen Tag der offenen Tür in unseren Räumlichkeiten und auf dem Außengelände ein.

Über spannende Fachvorträge renommierter Gesundheitsexperten wird wertvolles Wissen aus erster Hand von führenden Medizinern unserer Region vermittelt. Das Vortragsprogramm bietet tiefe Einblicke in zentrale Gesundheitsthemen:

Adipositas, Diabetes & Ernährungsmedizin: Dr. med. Tilman Steinhausen (Facharzt für Innere Medizin und Ernährungsmedizin) erklärt praxisnah, wie moderne Ernährungsmedizin Stoffwechselerkrankungen vorbeugen und behandeln kann.

Fettleber – der leise Killer: Prof. Dr. med. Christoph Eisenbach (Chefarzt Innere Medizin, GRN Klinik Weinheim) klärt über Ursachen, Risiken und Vorsorgemöglichkeiten der Fettleber auf.

Knie- & Hüftendoprothetik: Dr. med. Martin Honsowitz (Chefarzt Orthopädie und Unfallchirurgie, GRN Klinik Weinheim) referiert über die operative Versorgung bei Gelenkarthrose.

Rund um die Schulter: Nach der gemeinsamen Mittagspause (12:15–13:00 Uhr) spricht Schulterspezialist Dr. med. Matthias Lehnertz (Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Orthopaedicum Worms) über wirksame Behandlungen bei Schultererkrankungen und -verletzungen.

Interaktive Infostände sowie Themenstationen präsentieren neben den Vorträgen das große Leistungsspektrum von sportec- Therapie und Training. Erfahren Sie direkt von unseren Fachexperten alles über zielgerichtetes Training, wirksame Physiotherapie, moderne Konzepte der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) sowie nachhaltige Ernährung. Für jeden Themenbereich stehen Therapeuten zur Verfügung, welche mit Rat und Tat zur Seite stehen und einen Einblick in die Räumlichkeiten geben.

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Als kulinarische Highlights wird es neben eigens zubereiteten Probierhäppchen der Ernährungsberatung Foodtrucks auf dem Außengelände geben. Wählen Sie zwischen saftigen Burger-Kreationen, deftigen Suppen (Gulasch- und Kartoffelsuppe) oder genießen Sie die Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen. Auch für unsere jüngsten Besucher ist bestens gesorgt: Eine riesige Hüpfburg lädt zum Austoben ein und beim farbenfrohen Kinderschminken entstehen strahlende Gesichter.

Kommen Sie vorbei, bringen Sie Familie, Freunde und Interessierte mit und feiern Sie mit uns 40 Jahre Gesundheit! Wir freuen uns darauf, Sie am 19. September ab 09:45 Uhr willkommen zu heißen.