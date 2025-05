Abendbistro: Im Café Erdmann in Hirschberg gibt es bald auch Pasta

Hirschberg. Für seine Hochzeitstorten und sonstigen kleinen süßen Gaumenfreuden ist die Hirschberger Konditorei Erdmann bekannt. Das Café in der Leutershausener Ortsmitte kennen viele. Jetzt steigt der 27-jährige Sohn und Koch Valentin ins Familienunternehmen ein. Ab Mitte September sorgt er für die italienische Note im Betrieb und eröffnet in den Räumen in der Friedrichstraße zusätzlich zur Konditorei ein Abendbistro. Der Fortbestand des Familienbetriebs, der mittlerweile vom Verein Kaffeehauskultur Kurpfalz geleitet wird, an dessen Spitze Klaus und Monika Erdmann stehen, ist somit gesichert. Darüber freuen sich die Eltern natürlich, der Sohn Valentin auch, als die Familie die Neuausrichtung des Unternehmens bekannt gab. Valentin hat nach eigener Aussage „richtig Bock“ auf seine neue Aufgabe: „Ich wollte schon immer mal selbst Chef sein“, erzählt der 27-Jährige. Dies im Elternbetrieb umzusetzen, ist eine ganz tolle Sache. „Wir sind alle gleichberechtigt“, umschreibt er die zukünftige Zusammenarbeit mit Mama und Papa.