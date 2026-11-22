Adventszauber mit Kränzen
Advents- und Türkränze können online bestellt und beim Adventszauber abgeholt werden.
Laudenbach. Die Pfadfinder Laudenbach laden für Samstag, 28. November, zum Adventszauber vor der katholischen Kirche ein. Dort können Besteller ihre handgebundenen Advents- und Türkränze zwischen 16.30 und 18 Uhr abholen. Für die Kranzaktion haben die Pfadfinder Tannen-, Eiben-, Buchsbaum- und Thuja-Zweige aus privaten Gärten gesucht. Die handgebundenen Kränze können unter forms.cloud.microsoft/r/Enes6vPER3 oder über einen QR-Code bestellt werden. Dort stehen auch Varianten und Preise. Der Adventszauber beginnt mit einem spirituellen Impuls. Danach erwarten die Besucher Basteleien, Stollen, frisch gebackene Waffeln, Bratwürste, Glühwein und Kinderpunsch. Die Pfadfinder möchten mit ihren Gästen die Adventszeit einläuten. Alle Interessierten sind eingeladen.