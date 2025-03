Aggressiver Dieb in Mannheimer Restaurant 

Mannheim. Ein 38-jähriger Mann war am Dienstagabend vor 17 Uhr in einem Restaurant in der Glücksteinallee erschienen und wollte dort die Toilette aufsuchen. Dies wurde ihm durch vom Personal unter Hinweis auf seine starke Alkoholisierung verwehrt. Laut Polizeiangaben nahm er nun zunächst eine Sektflasche vom Tresen und nachdem er vom Barkeeper aufgefordert wurde, die Flasche zurückzustellen, griff er sich ein Steakmesser aus dem Besteckkasten und hielt es in drohender Weise in Richtung des Restaurantmitarbeiters. Danach begab er sich dann zur Toilette. Als er zurückkehrte, ergriff er noch drei Lutscher aus der Auslage auf dem Tresen und steckte sie in seine Jackentasche. Zwischenzeitlich hatten Mitarbeiter des Lokals die Polizei verständigt. Die eintreffende Polizeistreife konnte den Dieb noch in dem Restaurant festnehmen.