Weinheim/Region

Aktionen gegen die Einsamkeit - damit Heiligabend niemand alleine ist

Viele Menschen werden auch in diesem Jahr das Weihnachtsfest allein feiern. Wer Heiligabend jedoch nicht in Einsamkeit verbringen möchte, findet in Weinheim und im Odenwald zahlreiche Anlaufstellen für ein gemeinsames Fest.