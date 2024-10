Geradewegs ins Feuer - Übung in Weinheim unter Extrembedingungen

Der Geruch von verbranntem Holz liegt in der Luft. Dicke Rauchwolken quellen schon von Weitem sichtbar in den Himmel. Selbst aus einigen Metern spürt man die Wärme, die aus der nachgebauten Wohnung strahlt, auf der Haut. Von außen ist das Feuer nicht zu sehen. Lediglich das Knacken des feuchten Holzes ist zu hören. Rechts und links liegen Feuerwehrschläuche auf dem Boden. Mehrere Einsatzkräfte stehen in voller Montur bereit. Die Anspannung ist fast greifbar. Und das, obwohl es sich bei dem Container, in dessen Herzen die Flammen lodern, um eine Übungsumgebung handelt.