Ausstellung in Weinheimer Volksbank - Freude der Schülerinnen am fantasievollen Gestalten ist spürbar

Weinheim. Sollte mal wieder in Weinheim für ein Bauprojekt ein Architektenwettbewerb ausgerufen werden, hätten acht Schülerinnen des Leistungskurses Bildende Kunst des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums ein paar Vorschläge. Das Modell von Luise Freiburg wäre mit seinem Dach in Form eines Gitarrenkörpers prädestiniert für ein Musikschulgebäude, und „Die perfekte Welle“ von Lilly Binz lässt an einen architektonisch schwungvoll gestalteten Wellnesstempel oder Fitnesspark denken. Beim Betrachten der Gebäudemodelle ist in der Galerie der Volksbank Kurpfalz die Freude der angehenden Abiturientinnen am fantasievollen Gestalten mit Schere, Pappe und Kleber spürbar. Darüber hinaus zieren unter dem Motto „Landschaften“ Zeichnungen, Aquarelle und Acrylmalerei die am Dienstagabend eröffnete Kunstschau.