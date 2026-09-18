Automeilenfest im Herbst: AUTOWELT.EBERT präsentiert Neuheiten, Aktionen und Familienprogramm in Oktoberfest-Stimmung.

Weinheim. Am Sonntag, 27. September 2026, wird die Viernheimer Straße wieder zur Erlebnismeile für Autofans, Familien und alle, die neue Mobilität entdecken möchten. Von 11 bis 17 Uhr erwartet die Besucher in der Viernheimer Straße 61, 86 und 100 nicht nur eine große Auswahl an Premieren und attraktiven Angeboten, sondern auch jede Menge Spaß, Unterhaltung und vielfältige Köstlichkeiten.

Neuer Mercedes-Benz-Showroom

In der Viernheimer Straße 100 öffnet erstmals der neue Mercedes-Benz-Showroom seine Türen für die Öffentlichkeit. Der moderne Ausstellungsbereich wurde nach den aktuellen Mercedes-Benz MAR20X-Vorgaben gestaltet und setzt neue Maßstäbe in Sachen Design, Kundenorientierung und Markenerlebnis.

Der Besuch beim Automeilenfest zeigt: Die mobile Zukunft hat viele Gesichter. Ebert präsentiert unter anderem die vollelektrischen Mercedes-Benz Modelle GLB und GLC, die neue C-Klasse sowie die überarbeiteten Modelle der C-Klasse mit Verbrennungsmotor, GLE und GLS.

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Foto: Autowelt Ebert GmbH

Neben den aktuellen Mercedes-Benz Modellen können Besucher Fahrzeuge von Ford, Škoda, MG und BYD entlang der Viernheimer Straße entdecken. Für Camper Fans werden neben dem Mercedes-Benz Marco Polo auch ausgewählte Pössl Camper Vans präsentiert. Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie die vielseitigen Möglichkeiten für Ihre nächste Reise. Eine Vielfalt an Marken, Antrieben und Konzepten.

Bei der Škoda Roadshow werden mit dem Škoda Epiq und dem Škoda Peaq gleich zwei interessante Neuheiten präsentiert. Im Rahmen der aktuellen „Jetzt oder Nie Wochen“ warten attraktive Konditionen und die BEST-FOR-ALL-PAKETE für die Modelle Octavia, Karoq, Superb und Kodiaq. Das Sondermodell Octavia Combi 30 Jahre etwa punktet mit bis zu 9.900 Euro Kundenvorteil – passend zum Motto „Wenn nicht jetzt, wann dann?“.

Foto: Autowelt Ebert GmbH

Sportlich wird es mit den beiden neuen Modellen IM 5 und IM 6 von MG. Bei den Performance-Modellen sind bis zu 751 PS möglich. Wer dagegen ein kompaktes und alltagstaugliches Elektrofahrzeug sucht, findet bei AUTOWELT.EBERT den MG4 Urban für unter 20.000 Euro.

Elektromobilität im BYD-Center

In der Viernheimer Straße 86 hat sich das BYD-Center von AUTOWELT.EBERT bereits erfolgreich etabliert. Bei Fragen zu Fahrzeugen, Ausstattung, Elektromobilität oder Service: Das Team vor Ort freut sich auf persönliche Gespräche.

Das Kinder-Rodeo lässt die Herzen zweifellos schneller schlagen. Während der Nachwuchs sich tapfer im Sattel hält, können sich die Erwachsenen bei Mixed Feelings mit verschiedenen Cocktails und Eis beim BYD-Center erfrischen oder sich am Coffee-Bike einen Kaffee gönnen.

Foto: Autowelt Ebert GmbH

Fassanstich und kostenloser Ford-Check-up

In der Viernheimer Straße 61 eröffnet Geschäftsführer Volker Knapp die Herbst-Automeile um 11 Uhr mit dem Fassanstich. Anschließend gibt es Freibier, solange der Vorrat reicht. Auf Autofahrer aller Marken wartet auf dem Globus-Parkplatz ein besonderer Service: ein kostenloser Check-up mit dem mobilen Service-Van inklusive zusätzlicher Service-Coupons.

0% -Finanzierung für Privat- und Gewerbekunden

Seit dem 1. September 2026 laufen die „Auto Knapp Gewerbewochen“ mit 0% Finanzierung für Privat- und Gewerbekunden. Vom klassischen Ford Transit Custom und Ford Transit über die kleineren Transit Courier und Transit Connect bis hin zu individuellen Lösungen mit Sonderumbauten – die Aktion gilt für die gesamte Bandbreite der Nutzfahrzeuge und PKW-Modelle.

Für Fans klassischer US-amerikanischer Sportwagen steht der Ford Mustang bereit – sowohl als Fastback als auch als Convertible und ebenfalls mit dem Angebot der 0% Finanzierung. Wer am liebsten draußen unterwegs ist und die Freiheit auf vier Rädern sucht, findet mit dem Ford Nugget einen passenden Begleiter. Diesen gibt es ab sofort auch mit Hochdach, 170 PS und Automatik bestellbar.

Der Ford Ranger überzeugt mit Platz und Kraft. Als Pick-up ist er für alle interessant, die Wert auf Nutzlast, Robustheit und Vielseitigkeit legen. Auch für Familien bietet Ford passende Lösungen– vom Puma und Kuga bis hin zum Tourneo Courier, Tourneo Connect oder Tourneo Custom – alle Fahrzeuge sind aktuell mit der attraktiven 0% Finanzierung verfügbar.

Neue Ford-Modelle: Capri und Explorer Collection

Neben den attraktiven Finanzierungsangeboten stehen natürlich auch neue Modelle im Mittelpunkt. Mit dem Ford Capri und dem Ford Explorer Collection präsentiert Auto Knapp die zwei neuesten Modelle der Ford-Modellpalette.

Foto: Autowelt Ebert GmbH

Eine Olympiasiegerin zeigt Methode aus dem Profisport

Wieder dabei: Die Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis. Sie stellt Alpha Cooling® vor, eine Kälteanwendung, bei der die Hände rund zwei Minuten gekühlt werden. Die Methode wird auch im Profisport zur Regeneration eingesetzt – ohne Eisbad oder Kältekammer. Interessierte können sie selbst ausprobieren und mit der Olympiasiegerin ins Gespräch kommen.

Genuss und Familienprogramm

Mit einem bunten Rahmenprogramm sind Genuss und Unterhaltung garantiert. Bei Eva’s Café gibt es Kaffeespezialitäten, während die Auszubildenden von AUTOWELT.EBERT an ihrem Crêpe-Stand ihre Leckereien frisch zubereiten. Hendriks Neapoletana serviert Pizza, Velouras Matcha bringt moderne Matcha-Kreationen mit und ein Getränkewagen sorgt für Erfrischung. Die Gäste können außerdem erfahren, was mit dem Thermomix alles möglich ist, während die Kleinen beim Kinderschminken und mit Tattoos viel Spaß haben.

Musik, Sport und Aktionen

Für die musikalische Unterhaltung sorgt ab 11 Uhr der Musikverein Gorxheimertal in der Viernheimer Str. 61 mit Blasmusik. Ab 13 Uhr bringt die Live-Musik von Martin Böhm zusätzliche Stimmung auf das Gelände. Der Hockeyverein Weinheim informiert am eigenen Stand über den Sport.

Für Kinder gibt es nicht nur eine Hüpfburg, sondern auch die Gelegenheit, einen Ford Mustang zu bemalen und dabei der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen. Natürlich wird es auch kulinarisch abwechslungsreich: Kaffee und Kuchen, ein Getränkewagen und bayerische Speisen sorgen dafür, dass niemand hungrig oder durstig bleibt.

AUTOWELT.EBERT als Arbeitgeber

Durch die Übernahme neuer Standorte und zusätzliche Geschäftsbereiche hat sich AUTOWELT.EBERT zu einem wichtigen Arbeitgeber der Region entwickelt. Im Laufe der letzten zehn Jahren stieg die Zahl der Beschäftigten von etwa 180 auf rund 600 Mitarbeitenden.

Die beruflichen Möglichkeiten sind dabei ebenso vielfältig wie das Fahrzeugangebot: vom Verkauf über Werkstatt und Service bis hin zu Verwaltung und Organisation. Für junge Menschen bietet eine abwechslungsreiche Ausbildung interessante Einstiegsmöglichkeiten. Gleichzeitig finden auch erfahrene Fachkräfte Perspektiven und Entwicklungschancen. Zu den Benefits gehören unter anderem Urlaubs- und Weihnachtsgeld, betriebliche Altersvorsorge, Weiterbildungsmöglichkeiten, Job-Bike und Fahrtkostenzuschuss.

Drei Standorte, ein erlebnisreicher Sonntag

Seit vielen Jahren ist das Automeilenfest der AUTOWELT.EBERT weit mehr als eine Autoschau. Es verbindet Neuheiten, Aktionen und Innovationen mit Musik, Genuss und Unterhaltung. Damit ist es längst zu einer festen Größe in der Region geworden – nicht nur für Autofans.