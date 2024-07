Besuch in Weinheim: Israelis erzählen vom Erwachsenwerden in Kriegszeiten

Vor zwei Wochen nahm sie ihr Abschlusszeugnis entgegen. Nun heißt es für die 18-jährige Maya Kofferpacken. Die junge Frau aus Weinheims Partnerstadt Ramat Gan geht in den Militärdienst. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit für die meisten Israelis – er gehört quasi zum Erwachsenwerden. In Kriegszeiten ist jedoch nichts selbstverständlich.

Nur kurze Verschnaufpause

Auch nicht der Austausch, der normalerweise jährlich zwischen Weinheim und Ramat Gan stattfindet. Maya und ihr Schulkamerad Itay waren 2022 an ihm beteiligt. Nun, in der kurzen Pause zwischen Abschluss und Dienst an der Waffe (beziehungsweise dem Nächsten), war es ihnen ein Anliegen, Weinheim zu besuchen. Auf eigene Faust: Das israelische Bildungsministerium hat alle Auslandsreisen von Schülergruppen fürs Erste ausgesetzt. „Ich will noch einmal meine Freunde sehen“, begründet Maya, warum sie dennoch gefahren sind.

Foto: Gabriel Schwab Der Zusammenhalt in der Bevölkerung von Weinheims Partnerstadt Ramat Gan gebe Kraft, erzählt Itay (links).

Sie sehe sich außerdem als Botschafterin. Um hier auf das Leid der vielen Menschen, die sich nach wie vor in der Geiselnahme der Hamas befinden, aufmerksam zu machen. Gehört man nicht zu denjenigen, die um einen ihrer Liebsten trauern oder bangen müssen, so kennt man mindestens jemanden, dessen Angehöriger getötet oder verschleppt wurde.

In Mayas Fall ist es eine Freundin ihrer Mutter, die gerade erst 20 Jahre alt geworden ist. Für die Freilassung der über 100 Geiseln, die sich nach wie vor in den Händen der Extremisten befinden, protestieren Israelis ununterbrochen. Hierzulande schwindet die Aufmerksamkeit. Der mediale Blick ruht auf dem Gazastreifen und Protesten im In- und Ausland.

Das Leid in Gaza

Denn da ist natürlich die andere Seite des Krieges. Das humanitäre Leid der palästinensischen Bevölkerung, das unbarmherzige Vorgehen der Netanjahu-Regierung im Gaza-Streifen, das immer wieder den internationalen Strafgerichtshof, Menschenrechtsbewegungen und Hilfsorganisationen auf den Plan ruft. Nicht zuletzt, weil Hilfslieferungen nicht mehr bei den Menschen ankommen. Zuletzt warf der internationale Verbund Oxfam Israel vor, Wasser als Kriegswaffe zu benutzen. Die Ressource sei kaum noch verfügbar. Was die Opfer anbelangt, die der Krieg bislang in Gaza forderte, gibt es keine gesicherten Zahlen. Das liegt vor allem daran, dass die Angaben zunächst aus dem Gesundheitsministerium kamen und nun von dem „Gaza Media Office“ kommen, die beide von der Hamas kontrolliert werden. Demnach seien über 38 000 Menschen aus dem Gaza-Streifen getötet worden.

Foto: Facebook/MayorShama Viele junge Menschen aus der Stadtbevölkerung Ramat Gans sind bereits gefallen. Der 29-jährige Ido Yisrael Shani gehörte zu den ersten Kriegsopfern

Fragt man Itay und Maya nach ihrer Meinung zur Kriegsführung, geben diese an, sich lieber nicht zur Regierung äußern zu wollen. „Es gibt auf beiden Seiten so viele Opfer. Alle wollen, dass der Krieg aufhört“, sagt jedoch Maya. Gleichzeitig steht für sie fest, dass dies erst möglich ist, sobald die Geiseln frei sind.#

Manche ziehen freiwillig in den Krieg

Im August beginnt Mayas Dienst beim Militär. Sie hat angegeben, nicht in den Krieg ziehen zu wollen. Noch ist das freiwillig. „Keiner wird dazu gezwungen“, sagt Schulkollege Itay, der selbst eine Art freiwilliges soziales Jahr vor dem Militärdienst macht. Das werde auch so bleiben. Maya hat da ihre Bedenken. Ihr mache es schon Angst, ob sich das mit der Freiwilligkeit im weiteren Verlauf des Krieges noch ändern wird. Zumal die Spannungen im Grenzgebiet von Israel und Libanon zuletzt wieder gewachsen sind. Dass auch im Norden Krieg ausbricht, ist eine weitere Dauerangst, die die Israelis in sich tragen. Manche, erzählt Maya, melden sich freiwillig, um ins Zentrum des Kampfes zu ziehen. Eine ihrer besten Freundinnen habe sich bereit erklärt, sich im Kriegsgebiet einsetzen zu lassen. Und ihre Cousine sei bereits im Gaza-Streifen.

Foto: Screenshot Facebook/ MayorShama Oriya Ricardo tanzte gerne. Ihre Mutter Hannie beschreibt sie als "wundervolles, lebensfrohes, wunderhübsches" Mädchen. Die 26-Jährige aus Ramat Gan wurde während des Terror-Angriffs der Hamas auf dem Festival nahe des Gazastreifens ermordet.

Auch außerhalb der Kriegsgebiete lauern tödliche Gefahren. Der Raketenbeschuss auf Israel bricht nicht ab. Auch Ramat Gan ist immer wieder Ziel. Die meisten Bomben werden vom Raketenschutzschirm „Iron Dome“ abgefangen. Aber nicht immer.

Die Zahl der Geflüchteten, die aus den Kriegsgebieten in die israelischen Städte gezogen sind, bleibt anhaltend hoch. Manche, so berichten die jungen Erwachsenen, wollen wieder zurück in ihr eigenes Zuhause. Zumal Wohnungen knapp seien und viele Menschen oftmals auf engem Raum leben. Für andere ist eine Rückkehr in die Nähe von libanesischem oder palästinensischem Gebiet ausgeschlossen. Weil ihre Häuser zerstört wurden oder die Traumata zu schwer sind.

Foto: Facebook/MayorShama Unter den Geflüchteten aus den Orten rund um Gaza befinden sich viele Kinder – jüdische wie arabische. Das Bild zeigt Ramat Gans Oberbürgermeister mit einem Mädchen, das seine Heimat verlor.

Was ist mit Maya und Itay – wie verkraftet es ein 18-Jähriger in all diesem Leid erwachsen zu werden? Engagement sei da ein Faktor, etwas Bedeutungsvolles zu tun. Aber die größte Hoffnung sei der Zusammenhalt, den man in der Stadtbevölkerung erlebe, das gegenseitige Helfen. Das sei etwas, aus dem Itay und Maya unheimlich Kraft schöpfen. Und natürlich der Kontakt zu den deutschen Freunden in Weinheim.