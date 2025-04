Betroffene zeigen sich nach Einbruchsversuch in DRK-Heim erschüttert 

Hemsbach. Aufgebrochene Schlösser und beschädigte Türen sind die Bilanz eines Einbruchsversuchs, der die Betroffenen besonders erschüttert hat. Denn die Kriminellen machten sich am Samstag, 19. April, nicht etwa an einem Privathaus zu schaffen, sondern am DRK-Heim in der Königsberger Straße.