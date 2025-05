Bissiger Rottweiler in Weinheim schüchtert ganze Nachbarschaft ein

Weinheim. Ein bissiger Rottweiler aus der Weinheimer Weststadt versetzt seine ganze Nachbarschaft in Schrecken. Seit Jahren müssen die Anwohner in dem eigentlich so idyllischen Wohngebiet bangen – nicht nur um sich selbst, sondern auch um ihre Kinder und Enkelkinder, wenn sie beim Spielen vor die Tür gehen. Doch spätestens seit einem Vorfall, bei dem der aggressive Vierbeiner auf eine hochschwangere Frau und ihren Mann losging, ist für die Nachbarschaft Schluss mit lustig. „Der Hund stellt eine Gefahr dar“, sagt Anwohner Klaus Rettig.