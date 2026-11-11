Schulträger

BIZ Hemsbach: Jetzt entscheidet der Schulverband

Das Gremium tagt am Donnerstag, 19. November, um 20 Uhr im Gewölbekeller des Hemsbacher Rathauses.

Die Zukunft der Carl-Engler-Realschule ist nach dem Bürgerentscheid jetzt Thema beim Schulverband. Foto: Thomas Rittelmann
Die Zukunft der Carl-Engler-Realschule ist nach dem Bürgerentscheid jetzt Thema beim Schulverband.
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