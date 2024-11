Blinde Zerstörungswut: Hemsbacher Jugendplatz demoliert 

Der Jugendgemeinderat (JGR) will sein „Baby“ nicht so einfach aufgeben: Trotz – oder gerade wegen – erneuter Vandalismus-Schäden wollen sich die Jugendvertreter für den Erhalt des Jugendplatzes am Hemsbacher Stadtrand einsetzen. Dafür planen die Vertreter, sich mit ihren Hemsbacher Kollegen zusammenzutun und eine Kampagne zu starten. Das machte der Jugendgemeinderat nun in seiner jüngsten Sitzung deutlich.