BMW brennt in Laudenbach

Am Montag, 23. Dezember, hat gegen 15.30 Uhr ein BMW in der Lessingstraße in Laudenbach gebrannt. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, wurden die Löscharbeiten bis zum Eintreffen der Feuerwehr vom Fahrzeughalter und einem Hausbewohner durchgeführt, sodass die Flammen nicht auf ein nahegelegenes Wohnhaus übergreifen konnten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt auszugehen. An dem BMW entstand ein Totalschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Laudenbach war mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort.