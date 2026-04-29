Bodo Ramelow untersützt OB-Kandidat Carsten Labudda in Weinheim
Im Vorfeld der OB-Wahl am Sonntag kommt Bodo Ramelow zur Unterstützung für Carsten Labudda nach Weinheim.
Weinheim. Prominente Unterstützung im Wahlkampf: Am heutigen Mittwoch kommt der Bundestagsabgeordnete Bodo Ramelow nach Weinheim. Der frühere Ministerpräsident Thüringens und heutige Vizepräsident des Deutschen Bundestages unterstützt den Oberbürgermeisterkandidaten Dr. Carsten Labudda. Von 11 bis 12 Uhr sind Ramelow und Labudda an der Weinheimer Reiterin anzutreffen. Geplant ist der Austausch mit Bürgern; auch Fotos mit dem Gast aus Berlin sind möglich. Beide Politiker laden Interessierte ein, vorbeizukommen und das Gespräch zu suchen.