Brand in der Weinheimer Nordstadt - Feuerwehr im Einsatz

In den sozialen Medien werden bereits Bilder gepostet und es wird fleißig gerätselt: Wieso steigt aus der Weinheimer Nordstadt eine dicke Rauchsäule empor? Grund ist nach einer Erstmeldung der Polizei, dass im Garten eines Wohnhauses im Marc-Aurel-Weg eine Laube in Vollbrand geriet.

In dem eigentlich ruhigen Wohngebiet herrscht gerade mächtig Trubel: Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Die Einsatzkräfte haben großes Publikum: Die Nachbarschaft verfolgt die Arbeit aus den Fenstern mit. Auch Kinder sind neugierig, was die Brandschützer vor Ort so machen.