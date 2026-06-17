Alarm

Chemikalie ausgetreten: Feuerwehr rückt zu Weinheimer Logistikunternehmen aus

Ersten Informationen zufolge soll eine Person verletzt worden sein.

Die Weinheimer Feuerwehr war am Dienstagabend bei einem Weinheimer Logistikunternehmen im Einsatz. Foto: Priebe/pr-video
Die Weinheimer Feuerwehr war am Dienstagabend bei einem Weinheimer Logistikunternehmen im Einsatz.
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