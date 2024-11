Zwangspause auf der Fahrrad-Weltreise

Wir "treffen" uns mit Daniel an einem Freitagnachmittag zum Telefoninterview. Bei uns in Weinheim ist das Wetter nass und mit nur 10 Grad auch nicht wirklich warm. Auf La Palma hingegen sitzt Daniel in Shorts und T-Shirt bei angenehmen 27 Grad auf seiner Terrasse und hat das Meer im Blick. In der nächsten Stunde wird uns der Mörlenbacher die Geschichte seines Lebens erzählen und einen Hauch kanarischen Flair nach Weinheim schicken …