Deutschlands Rap-Veteranen kommen in den Weinheimer Schlosshof

Weinheim. Curse tritt am Mittwoch, 3. Juni, im Schlosshof Weinheim auf. Mit ihm stehen Martin Stieber (Stieber Twins), Cora E und Aphroe (RAG) auf der Bühne. Einlass ist um 17.30 Uhr, Beginn um 18.30 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 39,60 Euro; eine Abendkasse ist angekündigt. Curse heißt bürgerlich Michael Sebastian Kurth. Er gehört seit den 2000er Jahren zu den prägenden Stimmen im deutschen Hip-Hop. 2024 veröffentlichte er auf der EP „Aera“ den Track „Familia“ – gemeinsam mit Cora E, den Stieber Twins und Aphroe. Beim Konzert stehen Martin Stieber, Cora E und Aphroe mit Curse auf der Bühne. Martin Stieber steht mit den Stieber Twins für Heidelberger Hip-Hop. Cora E zählt zu den Pionieren des deutschen Rap. Aphroe ist als Stimme von RAG (Ruhrpott AG) bekannt. Nach dem Konzert geht es im Café Central Weinheim weiter. Dort ist die offizielle Aftershow „Bambule Party“ mit DJ Moe Rockz angekündigt.