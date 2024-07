Deutschlands zweite TÜV-Zertifizierung "Verkaufspsychologie" geht nach Weinheim

„Wir bieten eine sehr ausführliche Vorbereitungsphase, in der wir die Kunden ganz persönlich beraten und gemeinsam mit ihnen Strategien erarbeiten“, so der Gründer. Damit entscheidet er sich bewusst dagegen, aktuellen Trends zu folgen. „Viele Videos in den sozialen Netzwerken sind ganz ähnlich aufgebaut. Statt Floskeln zu streuen, möchten wir individuelle Botschaften entwickeln, die bei der Zielgruppe mitten ins Herz treffen.“