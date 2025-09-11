Dreifach sparen und emissionsfrei heizen
Wer sich in Weinheim für den Umstieg auf eine Wärmepumpe entscheidet, kann gleich dreifach profitieren: Neben der Förderung vom Bund gibt es aktuell einen Zuschuss von der Stadt Weinheim und einen MVV-Aktionsrabatt.
Mannheim/Weinheim. Zukunftsfähiges und nachhaltiges Heizen mit der Wärmepumpe – jetzt rechnet sich der Umstieg besonders! Mit der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) können Immobilienbesitzerinnen und -besitzer beim Einbau einer Wärmepumpe einen staatlichen Zuschuss von bis zu 70 Prozent auf die förderfähigen Kosten erhalten. Das bedeutet eine finanzielle Unterstützung von bis zu 21.000 Euro für die erste Wohneinheit. Darüber hinaus können die Weinheimerinnen und Weinheimer von einer Wärmepumpenförderung der Stadt Weinheim in Höhe von bis zu 10 Prozent der förderfähigen Kosten profitieren. Zusätzlich macht das Mannheimer Energieunternehmen MVV, Komplettanbieter für zukunftsorientierte Energielösungen, den Umstieg besonders attraktiv und bietet bis zum 30. November 2025 einen Aktionsrabatt in Höhe von 1.500 Euro auf Wärmepumpen.
Aber warum ist die Wärmepumpe eigentlich so klimafreundlich? Sie nutzt hocheffizient Umweltwärme und benötigt lediglich Strom für ihren Betrieb. Das macht unabhängig von Öl und Gas, die absehbar immer teurer werden. Der Umstieg auf eine Wärmepumpe ist aber nicht nur dauerhaft gut fürs Portemonnaie, sondern auch für die Umwelt. Denn wenn der Strom aus erneuerbaren Energien kommt, ist das Heizen 100 Prozent emissionsfrei. Die Installation einer Luft-Wasser-Wärmepumpe erfolgt ohne großen Aufwand und ist auch in Altbauten möglich. Zudem lässt sich die Wärmepumpe optimal mit einer Solaranlage kombinieren.
Haben Sie Interesse, Ihre Heizung auf eine hocheffiziente Wärmetechnologie umzustellen?
MVV begleitet Sie auf Ihrem Weg zur eigenen Wärmepumpe und entwickelt gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung für Ihr Zuhause. Dabei kümmert sich MVV um alles Nötige: von der Planung über die fachgerechte Installation bis zur Wartung des Heizungssystems – alles aus einer Hand und aus der Region.
Vereinbaren Sie einen kostenlosen und unverbindlichen Beratungstermin, fordern Sie ein auf Sie persönlich zugeschnittenes Angebot an und profitieren Sie von langfristig niedrigeren Heizkosten. Weitere Informationen und Beratungstermine erhalten Sie hier: www.mvv.de/weinheim oder telefonisch unter 0621/ 290 17 90.