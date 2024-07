Ehepaar gewährt Betrügern Zugriff auf Rechner

Als die Frau aus Weinheim mit ihrem Notebook im Internet surfte, blinkte eine Warnleuchte auf, die auf einen Hackerangriff hinwies. In dieser Nachricht stand eine Telefonnummer, die der Nutzer anrufen solle, um sich mit einem Technologieunternehmen in Verbindung zu setzen. Der verunsicherte Ehemann griff zum Hörer, wählte die Nummer und bekam von einer weiblichen Stimme in gebrochenem Deutsch die Anweisung, eine Kontaktverbindung herzustellen. So erhielt die bislang unbekannte Betrügerin Zugriff auf das Notebook und tätigte mehrere Abbuchungen von einem Paypal-Konto des Mannes. Im weiteren Verlauf wurden diverse Abbuchungen von unterschiedlichen Konten der Eheleute vorgenommen, sodass sich der Schaden auf etwa 2.000 Euro beläuft.