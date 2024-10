Die Idee hört sich durchaus charmant an: ein eigenes Kfz-Kennzeichen für Weinheim. Mit den Buchstaben WHM auf dem Blech könnte die Stadt werben – und das nicht nur mit Blick auf die Heimattage im kommenden Jahr. Hintergrund ist der Vorschlag von Ralf Bochert, Professor für Destinationsmanagement an der Hochschule Heilbronn, eigene Kfz-Ortskennungen für 320 mittelgroße Städte in Deutschland auszugeben. Zusätzlich und als Wahlmöglichkeit wohlgemerkt. Weinheim wäre laut seiner Idee dabei, doch weder die Stadtverwaltung noch der Rhein-Neckar-Kreis jubeln. Warum?