Ein Jahr in Weinheim – Zahnarzt Ziegler erweitert sein Behandlungsspektrum

Weinheim. Die Bilanz ist positiv. „Wir sind gut angekommen und fühlen uns hier rundum wohl“, sagt der Zahnarzt. Stillstand kommt für ihn jedoch nicht in Frage: In den vergangenen Monaten hat er kräftig in neue Geräte investiert, um die Behandlungsmöglichkeiten für die Patientinnen und Patienten weiter auszubauen.

Scan statt lästiger Abdruck

Viele, die schon einmal einen klassischen Abdruck für eine Krone, ein Inlay oder eine Brücke bekommen haben, erinnern sich nicht gern daran: Abdrucklöffel, zähe Masse, und manchmal sogar ein ausgeprägter Würgereiz. Dank eines hochmodernen Intraoralscanners bleibt den Patienten in der Praxis Ziegler diese Prozedur nun erspart.

„Mit dem Scanner lassen sich Behandlungen äußerst präzise planen und die Ergebnisse direkt am Bildschirm zeigen“, erklärt Ziegler. Keramikversorgungen wie Inlays oder Kronen können damit sogar in nur einer Sitzung gefertigt und eingesetzt werden, ganz ohne Provisorium oder lange Wartezeiten.

Foto: Philipp Ziegler

Implantate aus einer Hand

Das Leistungsspektrum der Weinheimer Praxis umfasst nun auch hochwertige Zahnimplantate. Sie ersetzen fehlende Zähne dauerhaft und werden fest im Kiefer verankert, ähnlich einer natürlichen Zahnwurzel. Das nötige Fachwissen sammelte Philipp Ziegler in seiner Zeit als Zahnarzt an der Universitätsklinik Heidelberg. Jetzt ist auch die komplette technische Ausstattung vorhanden, um Implantate setzen zu können: Von der präzisen Planung bis zum fertigen Zahnersatz aus einer Hand.

Für jeden Fall die passende Lösung

Ob Zahnersatz, Implantat oder Zahnerhalt: Philipp Ziegler und sein Team setzen auf individuelle Lösungen. „Jede Situation ist anders, deshalb nehmen wir uns Zeit für eine individuelle Planung und persönliche Beratung“, betont der Zahnarzt. Und auch das Team ist gewachsen: Mit einer neuen Mitarbeiterin sowie einer Auszubildenden ist die Praxis für die kommenden Jahre gut aufgestellt und freut sich auf neue Patientinnen und Patienten.

Foto: Philipp Ziegler