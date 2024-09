In Oberflockenbach bleibt Caterina Valente unvergessen

Caterina Valente war ein Weltstar. Als sie am 9. September im Alter von 93 Jahren im schweizerischen Lugano starb, würdigten zahllose Medien noch einmal die Lebensleistung dieser charismatischen Frau, die mit Liedern wie „Ganz Paris träumt von der Liebe“ die Generation des Wirtschaftswunders der 1950er-Jahre in Deutschland prägte und kurz darauf auch in den USA ihre Weltkarriere startete. Zum Weinheimer Ortsteil Oberflockenbach hatte Caterina Valente eine besondere Beziehung. Obwohl sie dort mit ihrem Mann Gerd Scholz (Künstlername Eric van Aro) nur von 1956 bis 1960 lebte, riss die freundschaftliche Verbindung niemals ab.