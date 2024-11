Etwaiges Böllerverbot an Silvester wird heiß diskutiert

Ein mögliches Verbot von Feuerwerk und Böllern an Silvester sorgt in den Kommentarspalten der Sozialen Medien für eine kontroverse Debatte. Hintergrund ist die Afrikanische Schweinepest (ASP), wegen der aktuell in Teilen des Rhein-Neckar-Kreises und des Kreises Bergstraße Restriktionen herrschen (wir haben berichtet). Auf Nachfrage geben die Landratsämter beider Kreise an, noch in der Abstimmung darüber zu sein, ob das Feuerwerksverbot auch an Silvester zum Tragen kommt.