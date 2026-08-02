Blaulicht

Feuerwehr Weinheim: Vier Einsätze in 24 Stunden

Die Feuerwehr rückt zu einer Moschee und zwei Türöffnungen aus. Bei einem Notfall kommt die Drehleiter zum Einsatz.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren gemeinsam in der Entengasse im Einsatz. Foto: Feuerwehr Weinheim
Feuerwehr und Rettungsdienst waren gemeinsam in der Entengasse im Einsatz.

Weinheim. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim ist am Wochenende zu vier Einsätzen ausgerückt. Die Abteilungen Stadt und Sulzbach wurden zu zwei technischen Hilfeleistungen, einer ausgelösten Brandmeldeanlage und einem medizinischen Notfall alarmiert.

Die Abteilung Stadt wurde am Samstag gegen 10 Uhr zu einer Aufzugsnotöffnung gerufen. Laut Meldung waren Personen in einem Aufzug eingeschlossen. Noch während der Anfahrt erfuhr die Feuerwehr, dass die Personen bereits befreit worden waren. Die Einsatzkräfte brachen die Anfahrt ab. Die Abteilungen Stadt und Sulzbach wurden gegen 18 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Moschee gerufen. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschfahrzeugen, der Drehleiter und dem Einsatzleiter vom Dienst an. Bei der Erkundung fanden die Einsatzkräfte weder Feuer noch Rauch. Warum die Anlage ausgelöst hatte, blieb zunächst unklar. Der Betreiber soll die Ursache prüfen.

Der Rettungsdienst forderte die Drehleiter in der Nacht zum Sonntag gegen 2.30 Uhr bei einem medizinischen Notfall an. Der Patient konnte nicht durch das Treppenhaus transportiert werden. Die Feuerwehr brachte ihn deshalb mit der Drehleiter sicher nach draußen. Ein Rettungswagen fuhr ihn anschließend in ein Krankenhaus.

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Die Integrierte Leitstelle alarmierte die Abteilung Stadt am Sonntag kurz vor 7 Uhr erneut zu einer Türöffnung. Noch vor dem Eingreifen der Feuerwehr fand sich ein anderer Zugang. Der Rettungsdienst konnte die betroffene Person erreichen. Die Feuerwehr brach den Einsatz daraufhin ab.

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