Feuerwerk zur Eröffnung des 71. Bergsträßer Weinmarktes in Heppenheim

Heppenheim. Am Freitag, 27. Juni 2025, beginnt der 71. Bergsträßer Weinmarkt in Heppenheim mit einem besonderen Highlight: Ein großes Feuerwerk wird den Himmel über der Altstadt in ein funkelndes Farbenmeer tauchen und den Startschuss für neun Tage voller Genuss, Geselligkeit und Tradition geben. Der Bergsträßer Weinmarkt e.V. freut sich außerordentlich, das traditionelle Eröffnungsfeuerwerk auch in diesem Jahr ankündigen zu dürfen – und spricht in diesem Zusammenhang dem Verkehrs- und Heimatverein Heppenheim e.V. seinen besonderen Dank aus.

Der Verkehrs- und Heimatverein hat die Finanzierung des Feuerwerks übernommen und somit wesentlich dazu beigetragen, dass der Auftakt des Weinmarktes wieder in festlichem Glanz erstrahlen kann. „Solche Momente verbinden Menschen – das Feuerwerk ist ein Symbol für die Begeisterung, mit der unsere Region gemeinsam feiert. Wir danken dem Verkehrs- und Heimatverein für dieses strahlende Zeichen zum Auftakt“, so ein Sprecher des Bergsträßer Weinmarkt e.V.. Das spektakuläre Feuerwerk wird am Freitagabend gegen 22:30 Uhr über den Dächern Heppenheims erwartet. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein unvergessliches Erlebnis freuen, das den festlichen Charakter des traditionsreichen Weinmarktes eindrucksvoll unterstreicht.

Das Traditionsfest findet vom 27. Juni bis 6. Juli 2025 in der historischen Altstadt von Heppenheim mit Bergsträßer Weinen, Seccos und Sekten sowie einem vielfältigen kulinarischen Angebot. Dazu täglich wechselnde Livemusik auf 4 Bühnen mit buntem Programm für alle Generationen an den10 Festtagen. Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten sind täglich ab 18:00 Uhr, Sonntag ab 15:00 Uhr oder zu den Sonderveranstaltungen.

Mundart lebt! – Der Mundartnachmittag am 29. Juni

Am Sonntag, 29. Juni 2025, wird es beim Weinmarkt sprachlich besonders charmant: Der Heppenheimer Mundartverein lädt ab 15:30 Uhr herzlich zum beliebten Mundartnachmittag ein. In geselliger Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen präsentieren engagierte Vereinsmitglieder und Gäste ein abwechslungsreiches Programm aus Wort- und Musikbeiträgen in heimischer Mundart. Der Nachmittag findet wie gewohnt im Rahmen des Weinmarktes statt und gehört zu den kulturellen Höhepunkten des Festes.

Besonders erfreulich: Die erste halbe Stunde ist ganz der jungen Generation gewidmet. Spielerisch und mit viel Humor wird Kindern und Jugendlichen der Zugang zur heimischen Sprache erleichtert. So soll das Bewusstsein für die Mundart früh gestärkt und der Dialekt lebendig gehalten werden. Ab 16:00 Uhr dürfen sich dann alle Gäste auf ein unterhaltsames Programm mit Geschichten, Gedichten, Liedern und kleinen szenischen Darbietungen freuen – alles natürlich uff gud hessisch. „Mundart ist mehr als Sprache – sie ist ein Stück Identität und Heimatgefühl. Wenn wir sie bewahren wollen, müssen wir sie auch mit den Jüngeren teilen“, sagt Karlheinz Trares vom Heppenheimer Mundartverein. Der Mundartnachmittag ist offen für alle Besucherinnen und Besucher des Weinmarktes. Der Eintritt ist frei, eine rechtzeitige Platzwahl wird empfohlen.

Empfehlung zur Nutzung des ÖPNV während des 71. Bergsträßer Weinmarkts

Aufgrund der begrenzten Parksituation in der Innenstadt wird die Anreise mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ausdrücklich empfohlen. Zur Entlastung des Verkehrs und zur komfortablen An- und Abreise wurden auf zahlreichen Linien Sonderfahrten eingerichtet. Diese zusätzlichen Angebote gelten an allen Veranstaltungstagen des Weinmarktes – auch spätabends und in den Nachtstunden. So verkehren die Linien 669 und 670 zwischen Alsbach, Zwingenberg, Auerbach, Bensheim und Heppenheim mit erweiterten Fahrplänen – mit Abfahrten bis tief in die Nacht. Auch auf der Linie 660 (Heppenheim – Fürth) sowie der Linie 683 (Heppenheim – Mörlenbach) werden zusätzliche Fahrten angeboten.

Die Stadtbuslinien 678 und 679 sorgen für eine gute innerstädtische Anbindung –inklusive Rundverkehren am Wochenende und werktags in den Abendstunden. Zusätzlich wird das Angebot der Ruftaxis (Linien 6967, 6968, 6986, nur sonntags: 6987, 6991) in die Stadtteile deutlich erweitert. Nachtfahrten bis 2:00 Uhr sind möglich – bei rechtzeitiger Vorbestellung bis 22:00 Uhr am Vortag unter Tel. 0621/1077077 oder über die myVRN-App. Besucherinnen und Besucher können somit den Weinmarkt entspannt genießen – ganz ohne Parkplatzsuche und mit einer sicheren Heimfahrt auch in den späten Abendstunden. Weitere Informationen zu Fahrplänen und Haltestellen finden Sie im Fahrplanheft Weinmarkt 2025 oder online unter www.vrn.de.

Tag der Betriebe am Montag, 30. Juni 2025 – Feiern, Netzwerken und Genießen beim Bergsträßer Weinmarkt

Der Montag während des Bergsträßer Weinmarktes ist bei zahlreichen Unternehmen und Betrieben fest im Kalender verankert: Der „Tag der Betriebe“ im Rahmen des Bergsträßer Weinmarkts hat sich als beliebter Treffpunkt für Kolleginnen und Kollegen etabliert. Jahr für Jahr zieht es mehr Besucher in den stimmungsvoll geschmückten Amtshof – eine Veranstaltung, die längst Kultstatus erreicht hat und regelmäßig für ausgebuchte Weinbuchten sorgt. Bereits Monate vor dem Event erreichen die Geschäftsstelle des Bergsträßer Weinmarkt e.V. zahlreiche Anfragen nach begehrten Plätzen in den Weinbuchten Maiberg, Museumsgalerie oder Schlossberg. Da der Verein selbst keine Reservierungen entgegennimmt, wird Interessierten empfohlen, sich direkt an die jeweiligen Betreiber zu wenden. Diese können umgehend Auskunft über noch verfügbare Plätze geben und Reservierungen entgegennehmen. Für musikalische Unterhaltung sorgt auch in diesem Jahr DJ Hoinze Miggel, der mit seinem abwechslungsreichen Mix aus Hits verschiedenster Genres und Jahrzehnte das Publikum zum Tanzen bringt. Parallel dazu bietet das Festzelt ein abwechslungsreiches After-Work-Musikprogramm.

Rund um Marktplatz und Schloss-Schule sorgt Danny Wünschel für Stimmung. Da er mobil unterwegs ist, wechselt er zwischen Marktplatz und Schloss-Schule hin und her und unterhält dort das Publikum. Viele Unternehmen nutzen den „Tag der Betriebe“, um ihren Teams mit einem Gläschen Wein zu danken, Erfolge zu feiern oder einfach in geselliger Runde zusammenzukommen. Dabei überraschen einige Betreiber mit besonderen Aktionen, die den Abend zusätzlich bereichern.

Zum Verein: 1904 von 21 Winzern gegründet, bewirtschaften unsere 335 Winzerfamilien rund 234 Hektar Rebfläche entlang der gesamten Bergstraße. Die Vielfalt der Lagen mit ihren verschiedenen Böden bildet das Terroir für unsere Weine. Mit viel Liebe, Handarbeit und Leidenschaft lassen unsere Winzer und Kellermeister ein einzigartiges Naturprodukt entstehen, den Bergsträßer Wein! Besuchen Sie unsere moderne 450 m2 große Vinothek und probieren Sie sich durch die Vielfalt unserer Weine. Sicher finden Sie hier genau den richtigen Tropfen für Ihren Anlass. Wir empfehlen einen Blick auf unseren Eventkalender im Web mit Terminen zu u.a. Weinproben, Kellerführungen, After-Work Party, Weinlounges.

Reservierungen sind weiterhin möglich – direkt bei den Buchtbetreibern:

Festzelt:

• HGastro GmbH – Tel. 0151 28810730 Online-Reservierung: www.weinmarkt-heppenheim-festzelt.de/tischreservieren

Rund um den Amtshof:

• Weinbucht Schlossberg (Festgastronomie Dörsam) – Tel. 0171 3110203, E-Mail: info@stadtgraben.de

• Museumsgalerie (Familie Dingeldey) – Tel. 06252 78142, E-Mail: weinmarkt@burgschaenke-starkenburg.de

• Weinbucht Onkel Schorsch (Weingut Freiberger) – E-Mail: malinverholen@hotmail.com

• Weinkosthalle (Manfred May) – Tel. 0171 6530747, E-Mail: starkerborsch-hp@web.de

Im Bereich Schloss-Schule:

• Weinbucht Zum Musikantentreff (Seppel & Marc Horschler) – Tel. 0152 04965196, E-Mail: horschler@web.de