Figur vom Laudenbacher Froschkreisel gestohlen

Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn: den Froschkreisel in Laudenbach. Doch jetzt wurde er zum Ziel von Kriminellen. Am Freitagvormittag wurde eine Metallskulptur von einer Verkehrsinsel am Ortseingang Laudenbach von unbekannten Tätern entwendet, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Aus der sogenannten "Froschkapelle", die sich auf der Verkehrsinsel der Hauptstraße zur Einmündung "Südspange" befindet, wurde der "Hornbläser" auf unbekannte Weise abtransportiert. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro.