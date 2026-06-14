Finanzen

Fraktion fordert: Hemsbacher Gemeinderat soll öffentlich tagen

Zum Thema Haushalt soll nicht hinter verschlossenen Türen gesprochen werden.

Über die Finanzen soll öffentlich gesprochen werden, fordert jetzt die Wählergemeinschaft PH. Foto: Stephanie Kuntermann
Über die Finanzen soll öffentlich gesprochen werden, fordert jetzt die Wählergemeinschaft PH.
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