Tierbestand

Fressen die vielen Katzen in Weinheim die heimischen Vögel weg?

Die heimische Vogelwelt in Weinheim schrumpft – exotische Arten treten an ihre Stelle. Während Spatzen und Rotkehlchen es immer schwerer haben, breiten sich Halsbandsittiche und Kanada-Gänse aus. Welche Rolle Katzen in dem ganzen Dilemma spielen: