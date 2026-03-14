Aktion

Frühjahrsputz für die Stadt – Aktion „Weinheim räumt auf!“ beginnt

Mit Warnwesten, Handschuhen und viel Engagement machen sich Freiwillige im März daran, ihre Stadt von Abfällen zu befreien. Jede Hilfe ist willkommen.

Mit Warnwesten, Handschuhen und viel Engagement machen sich Freiwillige im März daran, ihre Stadt von Abfällen zu befreien. Jede Hilfe ist willkommen. Foto: Stadt Weinheim
Mit Warnwesten, Handschuhen und viel Engagement machen sich Freiwillige im März daran, ihre Stadt von Abfällen zu befreien. Jede Hilfe ist willkommen.

Weinheim. Müll hat sich leider genügend über den Winter unterhalb der Windeck angesammelt – also viel zu tun für den Weinheimer Alpenverein, der am heutigen Samstag um 10 Uhr mit der Aktion „Weinheim räumt auf!“ beginnt. Die „Kletterer“ sind prädestiniert für den Hang, weil sie sich in solchen topografischen Gefilden gut auskennen. Sie hoffen aber auch auf viele Helfer aus der Stadt. Die Naturmenschen des Alpenvereins wollen ihre Putzaktion am Windeckhang übrigens bei jedem Wetter machen. Wer helfen will, kann einfach kommen – eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

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Drei Samstage für Sauberkeit

An drei Samstagen im März sind die Bürger herzlich eingeladen, ihre Stadt sauberer und schöner zu machen: am 14. März, am 21. März und am 28. März, jeweils von 10 bis 14 Uhr. Der Bauhof stellt an den Treffpunkten wieder Warnwesten, Handschuhe, Müllbeutel und Greifzangen zur Verfügung und kümmert sich um Abtransport und Entsorgung. Warnwesten und Handschuhe dürfen behalten werden.

Vereine gehen voran

Neu ist diesmal: Drei Weinheimer Organisationen gehen als Vorbilder voran und stellen ein Team von fachkundigen Einsatzleuten an besonderen Orten. Jede helfende Hand ist herzlich willkommen, betonten jetzt Kerstin Dreier und Hans Henninger vom Alpenverein bei einem Vortreffen. Einfach ab 10 Uhr vorbeikommen und mithelfen.

DLRG und Feuerwehr im Einsatz

So wie ihr Team Experte für Hänge und Berge ist, ist es die DLRG-Ortsgruppe Weinheim bei Gewässern. Am Samstag, 21. März, nehmen sie sich die Weschnitzufer zwischen der Hildebrand’schen Mühle und der B 3 vor; auch sie haben alle Hände voll zu tun – Helfer sind auch hier herzlich willkommen. Kai und Simon Stauffert sowie Max Kabbe sind hier die Ansprechpartner.

Großeinsatz im ganzen Stadtgebiet mithilfe der Weinheimer Feuerwehr ist dann am Samstag, 28. März. Auch hier: zwischen 10 Uhr und 14 Uhr, verbunden mit dem Wunsch, dass möglichst viele Bürger mithelfen mögen. Treff- und Sammelpunkte sind in Oberflockenbach am Rathaus, in Rippenweier am Rathaus, in Ritschweier am Rathaus, in Hohensachsen auf dem Anetplatz, in Lützelsachsen vor der Winzerhalle, in Sulzbach auf dem Kerwe-Platz, in der Weststadt auf dem Parkplatz am Hector-Sport-Center und in der Nordstadt auf dem Parkplatz Hopfenstraße (Elektro Amend).

Anmeldungen sind nicht erforderlich.

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