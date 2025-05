Weg mit dem Funkloch: Wo neue Funkmasten in Weinheim entstehen sollen

Schwups - plötzlich streikt der Mobilfunk. So ergeht es vielen Handynutzern derzeit, die mit dem Auto oder zu Fuß am Händelknoten unterwegs sind. Vodafone-Kunden blicken in dem Bereich der Mannheimer Straße / Ecke Händelstraße oftmals auf ihr Handy und wundern sich, warum sich das Rädchen beim Laden einer Seite dreht und dreht. Dabei wird doch 5G angezeigt?