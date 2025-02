Geburtstagsgäste spenden insgesamt 50.000 Euro an die Gerdi-Gutperle-Stiftung

Werner Gutperle gab in seinen viel beachteten Reden einen Einblick über seine Jugendjahre, aber auch zu markanten geschäftlichen Großereignissen. So erfuhr man, dass zwei große geschäftliche Ereignisse ihn noch heute beschäftigen. Das erste war das Kanada-Abenteuer, wo ihm die Deutsche Bank 500 Millionen für Objekteinkäufe in Kanada zur Verfügung stellte. Das zweite Großgeschäft wurde von der Hypo-BV Bank eingefädelt, bei der Werner Gutperle Darlehen für seine Objekte in Höhe von 120 Millionen hatte. Bei einem Bankvorstands-Termin in München wurde ihm eröffnet, dass sein Kredit von 120 auf 250 Millionen erhöht werden würde. Allerdings musste er von ihnen drei Objekte in München, Stuttgart und Eppertshausen abkaufen, alles in einem SFR Schweizer-Franken-Kredit zu 7 % Zinsen.