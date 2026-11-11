Erinnern

Gedenkengegen alten Hass

In der ehemaligen Synagoge Leutershausen zieht Benny Salz Parallelen, die nachdenklich machen.

Der frühere Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Mannheim, Benny Salz, sieht Parallelen zwischen früherem und heutigem Antisemitismus. Foto: Michael Penk
Der frühere Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Mannheim, Benny Salz, sieht Parallelen zwischen früherem und heutigem Antisemitismus.
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