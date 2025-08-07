In eigener Sache Geschäftsstelle der DiesbachMedien am Kerwe-Montag geschlossen Am Montag, 11. August ist unsere Geschäftsstelle nur bis zum Mittag besetzt. 07.08.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Ann-Kathrin Thaden Die Geschäftsstelle der DiesbachMedien hat am Montag wegen der Kerwe geänderte Öffnungszeiten. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel In eigener Sache Weinheim: Geschäftsstelle am Freitag nur bis 12 Uhr geöffnet Ein Hinweis in eigener Sache: Unsere Geschäftsstelle schließt am Freitag bereits mittags. 25.06.2025 Weinheim DiesbachMedien spendet 2500 Euro für Ökumenische Hospizhilfe Die Weihnachtsspende fließt in die Weiterbildung der Mitarbeiter. Nicht vergessen: Die WN/OZ-Wunschbaum-Aktion endet am Freitag. 07.12.2023 Weinheim Viel Platz für Beratung in unserer „neuen“ Geschäftsstelle Seit Montag befindet sich die Geschäftsstelle unseres Verlags in der Bahnhofstraße 18/3 - direkt gegenüber von Foto Witt. 25.07.2023 In eigener Sache Unsere Geschäftsstelle zieht vorübergehend um Die DiesbachMedien modernisieren ihre Weinheimer Geschäftsstelle in der Friedrichstraße 24. Solange zieht das Serviceteam in andere Räumlichkeiten um. 22.07.2023 Kontakt So erreichen Sie uns Ob telefonisch, per E-Mail oder persönlich vor Ort in unserer Geschäftsstelle in Weinheim - so erreichen Sie uns. 26.06.2023