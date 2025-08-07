In eigener Sache

Geschäftsstelle der DiesbachMedien am Kerwe-Montag geschlossen

Am Montag, 11. August ist unsere Geschäftsstelle nur bis zum Mittag besetzt.

Die Geschäftsstelle der DiesbachMedien hat am Montag wegen der Kerwe geänderte Öffnungszeiten. Foto: Ann-Kathrin Thaden
Die Geschäftsstelle der DiesbachMedien hat am Montag wegen der Kerwe geänderte Öffnungszeiten.
