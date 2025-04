Giganetz-Aushänge in Weinheim: Techniker kommt auch ohne Vertrag

Weinheim/Sulzbach. Wer dieser Tage einen Zettel der Deutschen Giganetz an der Haustür oder im Hausgang hängen hat, steht nicht allein da. Wer sich wundert, warum ein Techniker in seine Wohnung will, obwohl er gar keinen Vertrag mit dem Unternehmen hat, ebenfalls nicht. Während manche Weinheimer jedoch argwöhnisch wurden, ob es sich hierbei erneut um eine offensive Verkaufsmasche handelt, kann Entwarnung gegeben werden. Eigentlich sind sie ein Vorbote, dass es weitergeht mit dem Ausbau in Weinheim. Die Verwirrung indes ist einem Kommunikationsproblem geschuldet.