Giuseppe Ridolfo ist der Makler mit der goldenen Fliege 

Weinheim. Bei einem guten Espresso spricht es sich einfach besser über Immobilien – über Wünsche, Möglichkeiten und die richtigen Entscheidungen. Genau dafür ist Giuseppe Ridolfo – Vertriebsleiter und selbständiger Berater bei „Deutsche Bank Immobilien GmbH“ - der richtige Ansprechpartner. In der Zweiburgenstadt ist er längst bekannt als „Makler mit der goldenen Fliege“. Einer, der Charme und Begeisterung mit Fachwissen und Verlässlichkeit verbindet.

Deutsche Bank-Partner mit Persönlichkeit

„Transparenz, Ehrlichkeit, Authentizität und ein echtes Miteinander, TEAM – das ist uns wichtig“, sagt der gebürtige Mannheimer. Und das spüren auch die Menschen: Viele erkennen ihn auf der Straße, kommen mit ihm ins Gespräch oder besuchen ihn direkt in seinem Büro.

Seit über 15 Jahren ist Giuseppe Ridolfo in der Immobilienbranche tätig und begleitet seine Kunden mit Erfahrung und einem sicheren Gespür für den Markt. Seit vier Jahren arbeitet er mit der Deutschen Bank zusammen, seit zwei Jahren als offizieller Vertriebsleiter. Sein Ansatz: die Stärke seines deutschlandweiten Netzwerks mit echter Nähe vor Ort verbinden. Gemeinsam mit seinem Team steht er für individuelle Lösungen statt Standardkonzepte.

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Individuell statt von der Stange

Bevor es an den Verkauf geht, steht eine fundierte Bewertung der Immobilie. Transparenz spielt dabei eine große Rolle: „Mir ist wichtig, dass meine Kunden genau verstehen, wie der Wert zustande kommt.“ Bei der Suche nach dem passenden Käufer setzt Ridolfo auf eine clevere Mischung: große Reichweite und gezielte Off-Market-Strategien. Dazu zählt eine diskrete Vermarktung, oft mit schnelleren Abschlüssen und besseren Ergebnissen.

Käufer sind bei dem Weinheimer Team ebenfalls in guten Händen. Dank eines starken Finanzierungspartners mit Zugriff auf über 400 Banken können individuelle Finanzierungslösungen entwickelt werden. „Jeder Kunde erhält ein auf seine Wünsche und Vorstellungen zugeschnittenes Finanzierungskonzept. So wissen wir frühzeitig, was möglich ist – und schaffen Planungssicherheit für alle Beteiligten.“ Auch im Erbfall begleitet Giuseppe Ridolfo professionell, etwa mit einer fundierten Wertermittlung der vererbten Immobilie.

Foto: Giuseppe A. Ridolfo

Nahbar – auch online

Auf Instagram zeigt sich Giuseppe Ridolfo seinen aktuell 3500 Followern, wie er ist: persönlich, authentisch und nahbar. Auf seinem Kanal „dermaklermitdergoldenenfliege“ teilt er regelmäßig Einblicke, Tipps und Wissenswertes rund um das Thema Immobilien.

Als Partner der Deutsche Bank Immobilien GmbH empfängt der Berater seine Kunden regelmäßig in der Weinheimer Filiale in der Bahnhofstraße 8. Als Makler voller Energie ist er aber vor allem viel unterwegs und ganz nah dran an den Menschen – in Weinheim und Umgebung, aber auch in Mosbach.

Nutzen Sie die aktuell stark nachgefragte und nur begrenzt verfügbare kostenfreie Marktwertermittlung durch einen exklusiven Bankenmakler der Deutschen Bank Immobilien und kontaktieren Sie den Makler mit der goldenen Fliege ganz unkompliziert für einen persönlichen Termin.

Kontakt: 0176 83174193 oder giuseppe.ridolfo@db.com

Mehr Infos unter www.deutsche-bank-immobilien.de/weinheim