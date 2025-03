Haus & Grund Weinheim nicht erreichbar

Weinheim. Die Geschäftsstelle des Vereins Haus & Grund Weinheim und Umgebung ist seit einer Woche weder per E-Mail noch per Telefon erreichbar. Grund sei eine technische Störung bei der Telekom, erklärte Vorsitzender Steffen Hinkel. Leider sei auch noch nicht absehbar, wann die Leitungen wieder funktionieren. "Wir bedauern die Unannehmlichkeiten für unsere Mitglieder sehr" erklärte Hinkel. Mitglieder mit dringenden Anliegen könnten aber natürlich persönlich in der Geschäftsstelle in der Luisenstraße 22 in Weinheim vorbeikommen. Die Geschäftsstelle hat dienstags und donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet.