Heddesheim: Die Lissenstraße bleibt Einbahnstraße

Heddesheim. Seit mehr als einem halben Jahr läuft der Verkehrsversuch in der Lissenstraße in Heddesheim. Jetzt soll die Einbahnregelung dauerhaft bestehen bleiben. Das hat der Gemeinderat jetzt einstimmig beschlossen. Das Gremium folgt damit dem Mehrheitsvotum der Betroffenen und dem Rat von Verkehrsexperten. Stefan Wammetsberger vom Büro Koehler und Leutwein präsentierte dem Gremium zuvor die Erkenntnisse seiner Untersuchungen und Befragungen. Die Situation sei jetzt vernünftiger als vorher, analysierte er. Während die Verkehrsbelastung in der Lissenstraße nahezu gleich geblieben sei, habe man in der Kirchbaumstraße zwischen Westend und Bahnhofstraße einen leichten Zuwachs zu verzeichnen. Trotzdem überwiegt auch dort die positive Resonanz der Anwohner. An der Befragung haben laut Wammetsberger rund die Hälfte der Angesprochenen teilgenommen. Damit könne das Ergebnis als repräsentativ gelten. 81 Prozent bewerten den Verkehrsversuch positiv. Bei den Anwohnern der Lissenstraße sind es über 90 Prozent, in der Verlängerten Kirchbaumstraße 70 Prozent und in der Kirchbaumstraße 50 Prozent (gegenüber 40 Prozent negativer Bewertung).