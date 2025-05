Hemsbach: Ausstellung „Könige, Bürger und andere Menschen“ von Kurt Adam Arnold eröffnet 

Hemsbach. „Es kommt was ganz anderes heraus. Das ist der Malprozess.“ So prägnant kurz setzt Kurt Adam Arnold in einen Satz, was in vielen Wochen Arbeit entsteht. Es zeigt: Die Kunst des Viernheimers braucht Zeit. Von der Idee über die erste Struktur auf der Leinwand, die er wieder und wieder übermalt und verändert, in der er Akzente setzt, bis er mit dunklen Linien das Motiv skizziert. „Diese exzessiven Bearbeitungen der Leinwände dokumentieren nicht nur Arnolds langwierige Werkprozesse, der vielschichtige Farbauftrag ist vielmehr typisch für diesen unverwechselbaren künstlerischen Duktus und trägt wesentlich zur Wirkung seiner Bilder bei“, beschreibt es die Kunsthistorikerin Pamela Pachl im Rahmen der Vernissage in der Galerie im Schloss.