Hemsbach: Auto brennt auf Parkplatz - Feuerwerk Ursache?
Ein Auto hat auf einem Parkplatz in Hemsbach gebrannt. Die Polizei vermutet, dass Jugendliche das Feuer verursachten und sucht Zeugen.
Hemsbach. Ein brennender Pkw hat am Freitagabend in Hemsbach einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Kurz vor 19 Uhr wurde der Feuerwehr ein in Brand stehender Skoda gemeldet, der auf einem Parkplatz in der Hüttenfelder Straße abgestellt war.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte des Polizeireviers Weinheim war das Feuer bereits von der Feuerwehr Hemsbach gelöscht worden. Verletzt wurde niemand.
Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. Nach ersten Ermittlungen gibt es jedoch Hinweise auf eine Gruppe Jugendlicher, die zuvor auf dem Parkplatz Feuerwerkskörper gezündet haben sollen und sich anschließend entfernten. Eine Beschreibung der Jugendlichen liegt derzeit nicht vor.
An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06201 10030 entgegen. (dls)