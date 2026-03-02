Einsatz

Hemsbach: Feuerwehr rückt zum Seehotel aus

Wenig Verschnaufpause für Hemsbacher Brandschützer: Kurz nach dem Großbrand der Laudenbacher Bergstraßenhalle rückt die Feuerwehr zum Seehotel aus.

Der zweite Einsatz in einer Nacht für die Hemsbacher Feuerwehr (Symbolbild). Foto: Fritz Kopetzky
Der zweite Einsatz in einer Nacht für die Hemsbacher Feuerwehr (Symbolbild).

Hemsbach. Die Frewiliigie Feuerwehr Hemsbach ist in der Nacht von Samstag au Sonntag zu einem Einsatz im GUK Seehotel alarmiert worden. Wie die Feuerwehr auf Facebook schreibt, schrillten die Funkmelder der ehrenamtlichen gegen 2.46 Uhr. Zuvor war auch die Hemsbacher Wehr beim Großbrand in Laudenbach im Einsatz.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Ein Löschzug machte sich umgehend zum Seehotel auf. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort konnte der Rauchmelder schnell im ersten Geschoss ausfindig gemacht werden. Im betroffenen Zimmer konnten jedoch weder Rauch noch Feuer ausfindig gemacht werden. Auch ein anderer Grund war nicht ersichtlich. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt und die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. (heh)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sabotagealarm in Weinheim - Feuerwehr rückt aus
Feuerwehr

Sabotagealarm in Weinheim - Feuerwehr rückt aus

Die Weinheimer Feuerwehr ist am Sonntagabend zu einem Sabotagealarm alarmiert worden. Zuvor öffneten unterstützten sie in Heiligkreuz die Polizei bei einem Einsatz.

vor 39 Minuten

Feuerwehr Weinheim unterstützt Laudenbacher Brandschützer bei Löscharbeiten
Während Jahreshauptversammlung

Feuerwehr Weinheim unterstützt Laudenbacher Brandschützer bei Löscharbeiten

Feuerwehr Weinheim im Ausnahmezustad: Als der Alarm ertönte, fand gerade die Jahreshauptversammlung statt. Die Versammlung wurde sofort unterbrochen. 50 Einsatzkräfte rückten umgehend zur Bergstraßenhalle aus.

01.03.2026

125 Einsätze für die Feuerwehr Hemsbach – Großbrand prägt Jahresbilanz
Freiwillige Feuerwehr

125 Einsätze für die Feuerwehr Hemsbach – Großbrand prägt Jahresbilanz

78 technische Hilfeleistungen, 22 Brände und 25 Fehlalarme: Die Feuerwehr Hemsbach legt ihre Jahreszahlen vor und blickt auf ein Jubiläumsjahr zurück.

23.02.2026

Brand in Hemsbacher Seehotel: Sachschaden doch höher
Flüchtlingsunterkunft

Brand in Hemsbacher Seehotel: Sachschaden doch höher

Feuerwehr rettet vier Menschen, Polizei ermittelt: In Hemsbach hat ein Feuer im Seehotel schwere Schäden angerichtet – doch das ist nicht alles.

20.01.2026

Feuerwehr Hemsbach: Warum rückt der Kommandant manchmal mit einem BMW aus?
Ein Mann – zwei Funktionen

Feuerwehr Hemsbach: Warum rückt der Kommandant manchmal mit einem BMW aus?

Statt in dem gewohnten Löschfahrzeug kommt der Hemsbacher Kommandant Janowski auch immer mal in einem roten BMW zu Einsatzorten angefahren. Was steckt dahinter?

27.03.2025