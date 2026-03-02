Hemsbach: Feuerwehr rückt zum Seehotel aus
Wenig Verschnaufpause für Hemsbacher Brandschützer: Kurz nach dem Großbrand der Laudenbacher Bergstraßenhalle rückt die Feuerwehr zum Seehotel aus.
Hemsbach. Die Frewiliigie Feuerwehr Hemsbach ist in der Nacht von Samstag au Sonntag zu einem Einsatz im GUK Seehotel alarmiert worden. Wie die Feuerwehr auf Facebook schreibt, schrillten die Funkmelder der ehrenamtlichen gegen 2.46 Uhr. Zuvor war auch die Hemsbacher Wehr beim Großbrand in Laudenbach im Einsatz.
Ein Löschzug machte sich umgehend zum Seehotel auf. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort konnte der Rauchmelder schnell im ersten Geschoss ausfindig gemacht werden. Im betroffenen Zimmer konnten jedoch weder Rauch noch Feuer ausfindig gemacht werden. Auch ein anderer Grund war nicht ersichtlich. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt und die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. (heh)