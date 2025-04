Bürgerrat

Von Medizin bis Verkehr: Hemsbacher wirkt bei KI-Forschung mit

42 Bürger tauschen sich über „Künstliche Intelligenz und Freiheit“ aus. Wie der Hemsbacher Götz Kramer zufällig in den Bürgerrat berufen wurde und warum Datenspenden in der KI-Forschung so wichtig sind.