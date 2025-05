Hirschberg: Heisemer Zweikampf fällt in diesem Jahr aus

Hirschberg. Im Prinzip ist alles klar – und doch gibt es noch die ein oder andere Stellschraube, an der gedreht werden muss. Beim Treffen der Vereine im Goldenen Hirsch konnte Organisator Walter Scholl nun allen Akteuren die Teilnahme am diesjährigen 47. Heisemer Straßenfest erlauben. Um eine Genehmigung innerhalb der Gruppierung zu erhalten, ist es dringend erforderlich, dass man sich auf mindestens zwei Treffen hat blicken lassen. Was lapidar klingt, hatte in der Vergangenheit wohl aber den ein oder anderen Verein vor eine kaum überwindbare Hürde gestellt. Umso erfreulicher, dass die Tafel nun gut besetzt war.