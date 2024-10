Hirschberger Abenteurer (20) erkundet die Welt mit dem Motorrad

Freiheit ist ein weitgefasster Begriff. Für den Hirschberger Maximilian Stähler sieht er momentan in etwa so aus: hohe Gebirgsketten, steile Pässe, nahezu endlose Weiten und mittendrin das Knattern seiner Suzuki DR 650. Der 20-Jährige ist seit Ende Juli alleine auf großer Reise - nur er und sein Motorrad. Bisher führte ihn sein Weg über Osteuropa in die Türkei und von dort aus ging es nach Georgien. "Osteuropa hatte ich innerhalb von vier bis fünf Tagen hinter mir. Das hebe ich mir für zukünftige Reisen auf", erzählt Stähler, der zum Zeitpunkt des Gesprächs mit der Redaktion in einem Café in der georgischen Hauptstadt Tiflis sitzt. Das Ziel der Reise? So genau weiß der 20-Jährige auch noch nicht. "Mein Traum ist aber auf jeden Fall Afrika."