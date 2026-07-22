Historisches Gewölbe, modernes Konzept – °PLATO erweitert die Hausbrauerei Weinheim
Seit über 30 Jahren entwickelt die Hausbrauerei Weinheim ihren Standort kontinuierlich weiter.
Weinheim. Mit °PLATO wurde jetzt ein weiterer Meilenstein verwirklicht: Aus dem historischen Gewölbekeller des 1850 erbauten Hauses entstand eine moderne Eventlocation, die Geschichte und zeitgemäße Ausstattung verbindet. Wo einst eine Winzerfamilie Wein lagerte und abfüllte, finden heute Tagungen, Firmenveranstaltungen, Weihnachtsfeiern und private Feste in besonderem Ambiente statt.
Vor allem Unternehmen bietet °PLATO eine attraktive Alternative zu klassischen Veranstaltungsräumen. Bewusst verzichtet die Hausbrauerei auf Saalmieten und zusätzliche Raumkosten. Stattdessen steht ein transparentes Bewirtungskonzept mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis im Mittelpunkt. So lassen sich Veranstaltungen hochwertig, unkompliziert und wirtschaftlich planen.
Kulinarisch bleibt die Hausbrauerei ihrem handwerklichen Anspruch treu. Neben der klassischen Brauhausküche sorgen auf Wunsch Live-Cooking-Konzepte mit Pizzaofen oder Pastastation für besondere Erlebnisse. Ein Herzstück des Hauses ist die hauseigene Metzgerküche, in der Maultaschen, Bratwürste, Ochsenbäckchen und viele weitere Spezialitäten täglich frisch in eigener Herstellung produziert werden. Regionalität, Qualität und echtes Handwerk prägen dabei das gesamte gastronomische Angebot.
Der Ausbau des Gewölbes erfolgte gemeinsam mit regionalen Handwerksbetrieben und steht sinnbildlich für die Philosophie der Hausbrauerei: Bewährtes erhalten, Neues schaffen und den Standort Weinheim nachhaltig weiterentwickeln.
Der Name °PLATO erinnert an den Erfinder der Plato-Skala zur Bestimmung des Stammwürze Gehalts und schlägt damit die Brücke zur Braukultur. Neben individuell buchbaren Veranstaltungen wird das PLATO künftig auch Gastgeber für eigene Formate wie After-Work-Abende, DJ-Sets, Silvesterfeiern sowie „Kochen für Freunde“ und „Kochen mit dem Küchenchef“ sein.
Kontakt:
WOINEMER BRAUEREI
Hardt & Andreas OHG
Friedrichstraße 23
69469 Weinheim
Tel: 0 62 01 / 12001
woinemer-brauerei.de
plato-eventlocation.de/