Warum hunderte ICE-Passagiere am Weinheimer Hauptbahnhof gestrandet sind

Ein gut besetzter ICE ist am Donnerstagmittag am Weinheimer Hauptbahnhof gestrandet - und mit ihm hunderte Passagiere. "Wir haben aktuell eine Stellwerksstörung in Weinheim und solange die nicht behoben ist, können leider keine Züge auf der Strecke fahren", sagt ein Bahnsprecher auf Anfrage von WN/OZ. Wann die Störung behoben sein wird, sei noch nicht klar. Es handele sich bei dem Stellwerk um ein ferngesteuertes. Aktuell seien Techniker vor Ort.