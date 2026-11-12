Neues Restaurant in Weinheim: In der Tennishalle Lehr empfängt nun das „Familia“

Weinheim. Es beginnt etwas Neues in der Waidallee – und doch wird Bewährtes fortgesetzt. Das Restaurant der Tennishalle Lehr ist in neuen Händen: In der vergangenen Woche ist das „Familia“ eingezogen und mit ihm die Betreiber Panagiotis Patsionis und Sofia Chasirtzi. Ihr Steckenpferd: griechische Freundlichkeit und mediterrane Köstlichkeiten.

Die beiden Gastronomen sind den Stammgästen der Tennishalle Lehr keine Fremden. Bereits im Vorgängerrestaurant halfen die beiden der langjährigen Wirtin „Effi“ und kennen damit auch ihre neuen Räumlichkeiten bestens. Diese haben seit der Übernahme der Gaststätte, die seit über 50 Jahren zur Tennishalle gehört wie die sportbegeisterten Tennisspieler, aber sichtlich ein kleines Facelift erhalten: Patsionis und Chasirtzi gestalteten den Gastraum um und setzen damit ebenso Akzente wie mit ihrer eigenen Speisekarte. Die Neuerungen blieben nicht unbemerkt; etliche Tennisspieler kamen in der ersten Woche bereits vorbei und lobten Ambiente wie auch die Gerichte, die der 37-Jährige und seine ein Jahr jüngere Partnerin nun servieren.

Die Gäste sind nicht die einzigen, die sich freuen. Auch Tennishallen-Chef Harald Lehr, dessen Eltern Horst und Marianne die Halle an der Waidallee schon im Jahr 1974 bauten, ist begeistert von den beiden jungen Leuten, die nun die „gute Stube“ der Halle betreiben. Gleichzeitig dankt er „Effi“ für über zehn Jahre Engagement in der Tennishalle. Sowohl für die nun in den wohlverdienten Ruhestand gehende langjährige Chefin der Tennisklause als auch für ihre Nachfolger gab es einen Blumenstrauß.

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Foto: Tennishalle Lehr

Dass nun frischer Wind in der Tennisklause weht, passt zu den Entwicklungen der Tennishalle in den vergangenen Jahren. Nicht nur wurden sichtlich die Räumlichkeiten auf Vordermann gebracht und etwa in den Kabinen Renovierungen vorgenommen. Seit einem guten Jahr setzt die Tennishalle Lehr auf ein digitales Platzbuchungssystem um sich so einerseits den Anforderungen der Zeit anzupassen und auch um ihre Halle mit den vier modernen Teppich-Plätzen noch mehr Menschen näherzubringen.