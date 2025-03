In Laudenbach soll die Betreuung von Grundschülern teurer werden

Laudenbach. Im vergangenen Jahr wurde Laudenbach als eine von 14 Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg für den Fußverkehrs-Check ausgewählt. Zur nächsten Gemeinderatssitzung am kommenden Montag, 10. März, hat das Planungsbüro Planersocietät jetzt den Abschlussbericht vorgelegt. Weiteres Thema im Gemeinderat: Eltern, die ihre Kinder außerhalb der Unterrichtszeit an der Sonnbergschule betreuen lassen, müssen künftig mit deutlich höheren Gebühren rechnen.